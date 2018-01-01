Встретимся в 1006 (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+46 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+46 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+45 мин
Встретимся в 1006
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
О сериале
Дорама из Тайваня об адвокате, который поселяется в новую квартиру и встречает соседку из прошлого. Ке Чжэнь Юй — успешный адвокат, на этот раз защищающий мужа, обвиняемого в убийстве жены. Однако суд заканчивается катастрофически для его карьеры — Чжэнь Юя лишают лицензии из-за манипуляций с доказательствами, и теперь ему приходится перебраться в квартиру подешевле. Однажды ночью он просыпается и понимает, что в одной кровати с ним лежит незнакомая женщина. Это Чэн Цзя, начинающая журналистка, которая жила в квартире какое-то время назад. Вскоре Чжэнь Юй понимает, что может переноситься назад во времени, до того, как произошло убийство жены его клиента. Он решает предотвратить ее смерть, и в этом ему вызывается помочь Чэн Цзя. Сумеют ли они изменить прошлое, расскажет дорама «Встретимся в 1006» (2018), которую можно смотреть онлайн с русской озвучкой на Wink.
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