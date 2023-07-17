Встретимся в 1006 (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Дорама из Тайваня об адвокате, который поселяется в новую квартиру и встречает соседку из прошлого. Ке Чжэнь Юй — успешный адвокат, на этот раз защищающий мужа, обвиняемого в убийстве жены. Однако суд заканчивается катастрофически для его карьеры — Чжэнь Юя лишают лицензии из-за манипуляций с доказательствами, и теперь ему приходится перебраться в квартиру подешевле. Однажды ночью он просыпается и понимает, что в одной кровати с ним лежит незнакомая женщина. Это Чэн Цзя, начинающая журналистка, которая жила в квартире какое-то время назад. Вскоре Чжэнь Юй понимает, что может переноситься назад во времени, до того, как произошло убийство жены его клиента. Он решает предотвратить ее смерть, и в этом ему вызывается помочь Чэн Цзя. Сумеют ли они изменить прошлое, расскажет дорама «Встретимся в 1006» (2018), которую можно смотреть онлайн с русской озвучкой на Wink.

