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Вспомни, что будет
1-й сезон
12-я серия

Вспомни, что будет (сериал, 2009) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2009, FlashForward 1.12
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Cобытия развиваются после того, как люди во всем мире на две минуты переносятся на 6 месяцев вперед. После этого на Земле начинается хаос. Можно ли изменить увиденное будущее?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вспомни, что будет»