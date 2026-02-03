Сын Кати и Артёма Авдеевых забирает документы из института и уезжает работать в другой город: Женя узнал, что у отца есть любовница и не может рассказать матери правду. Катя случайно выясняет, что её пациентка Аня хочет выдать сына своего женатого любовника отцом будущего ребёнка. На семейном торжестве Катя с ужасом понимает, что Аня встречается с её племянником. Пытаясь уберечь его от обмана, она разрушает семью подруги. Узнав об этом, Женя рассказывает Кате правду про отца, и она уходит от Артёма. На этом неприятности не заканчиваются. Марта, сестра Кати, воспользовавшись услугами суррогатной матери, подвергается шантажу и попадает под арест. Помочь Кате решить навалившиеся проблемы помогает неравнодушный полицейский Фёдор.

