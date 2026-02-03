8.92024, Все смешалось в доме Авдеевых. Сезон 1. Серия 3
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Все смешалось в доме Авдеевых (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Сын Кати и Артёма Авдеевых забирает документы из института и уезжает работать в другой город: Женя узнал, что у отца есть любовница и не может рассказать матери правду. Катя случайно выясняет, что её пациентка Аня хочет выдать сына своего женатого любовника отцом будущего ребёнка. На семейном торжестве Катя с ужасом понимает, что Аня встречается с её племянником. Пытаясь уберечь его от обмана, она разрушает семью подруги. Узнав об этом, Женя рассказывает Кате правду про отца, и она уходит от Артёма. На этом неприятности не заканчиваются. Марта, сестра Кати, воспользовавшись услугами суррогатной матери, подвергается шантажу и попадает под арест. Помочь Кате решить навалившиеся проблемы помогает неравнодушный полицейский Фёдор.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- ЛСАктриса
Людмила
Свитова
- АДАктёр
Александр
Дуда
- ММАктёр
Михаил
Маликов
- АКАктриса
Алиса
Кот
- СЕАктёр
Сергей
Ершов
- ЛИАктриса
Лидия
Ильина
- АКАктриса
Анна
Капалева
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- ОРСценарист
Оксана
Родзевич
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ОФПродюсер
Оксана
Фурцева
- ЕШХудожница
Евгения
Ширяева
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков
- Композитор
Анатолий
Зубков