Возвращение бывшего возлюбленного и биологического отца сына переворачивает жизнь простой деревенской жительницы Раи. Мелодрама «Время любить» — сериал о том, что нельзя войти в одну реку дважды.



Рая живет в деревне с супругом Иваном и маленьким сыном по имени Митя. Но вот однажды она встречает на улице давнего знакомого Григория. Когда-то он был ее соседом и возлюбленным, а сейчас вернулся обратно — по его словам, чтобы помочь выздороветь пожилой матери Тамаре Ивановне. Григорий метит на место мэра, и для имиджа примерного семьянина ему нужна жена из народа. В этой роли он видит Раю, а это значит, что ему нужно разлучить ее с мужем. В это время Тамара Ивановна начинает подозревать, что Митя — на самом деле ее внук, ведь он как две капли воды похож на Григория в детстве.



Сыграет ли это на руку ее сыну, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Время любить» на Wink.

