Время красоты. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Время красоты
1-й сезон
9-я серия

Время красоты (сериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

2005, Время красоты. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Ведущая Яна Лапутина и ее гости откровенно рассказывают о том, как продлить молодость без операций, что предлагает индустрия красоты для современных женщин, как стать сексуально привлекательной, почему не удается похудеть.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг