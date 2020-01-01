WinkДетямVR Виртуальная реальность1-й сезонПопулярные шлемы VR и как они работают
VR Виртуальная реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.92020, Популярные шлемы VR и как они работают
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 1
- 0+8 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 2
- 0+3 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 3
- 0+2 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 4
- 0+5 мин
VR Виртуальная реал�ьность
Сезон 1 Серия 5
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 6
- 0+9 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 7
- 0+8 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 8
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 9
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 10
- 0+1 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 11
Сюжет
Сегодня существует три основных вида шлемов: шлемы для мобильных телефонов, шлемы для ПК и консолей, а также автономные шлемы. В чем различия между ними? Для запуска каких проектов лучше подходит каждый тип? Об этом — в видео с ментором.
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