VR Виртуальная реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Сегодня существует три основных вида шлемов: шлемы для мобильных телефонов, шлемы для ПК и консолей, а также автономные шлемы. В чем различия между ними? Для запуска каких проектов лучше подходит каждый тип? Об этом — в видео с ментором.

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