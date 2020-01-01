Популярные шлемы VR и как они работают
Wink
Детям
VR Виртуальная реальность
1-й сезон
Популярные шлемы VR и как они работают

VR Виртуальная реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

6.92020, Популярные шлемы VR и как они работают
Образовательные0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сегодня существует три основных вида шлемов: шлемы для мобильных телефонов, шлемы для ПК и консолей, а также автономные шлемы. В чем различия между ними? Для запуска каких проектов лучше подходит каждый тип? Об этом — в видео с ментором.
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