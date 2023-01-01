VR Виртуальная реальность (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Виртуальная реальность — это не только технология для создания впечатляющих компьютерных игр. О том, как развивается VR и какие перспективы она открывает в медицине, образовании и культуре рассказывают передовики отрасли.

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