Что делает VR особенным: 5 преимуществ технологии?
Wink
Детям
VR Виртуальная реальность
1-й сезон
Что делает VR особенным: 5 преимуществ технологии?

VR Виртуальная реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.92020, Что делает VR особенным: 5 преимуществ технологии?
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

За настоящим бумом VR стоит не просто интерес человечества ко всему новому и необычному. У этой технологии есть вполне конкретные преимущества перед стандартными методами продвижения товаров, презентации, обучения сотрудников и так далее. Чем именно так хорош VR — смотрите в видео с ментором.
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