VR Виртуальная реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

За настоящим бумом VR стоит не просто интерес человечества ко всему новому и необычному. У этой технологии есть вполне конкретные преимущества перед стандартными методами продвижения товаров, презентации, обучения сотрудников и так далее. Чем именно так хорош VR — смотрите в видео с ментором.

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