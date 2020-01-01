WinkДетямVR Виртуальная реальность1-й сезонЧто делает VR особенным: 5 преимуществ технологии?
VR Виртуальная реальность (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.92020, Что делает VR особенным: 5 преимуществ технологии?
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 1
- 0+8 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 2
- 0+3 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 3
- 0+2 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 4
- 0+5 мин
VR Виртуальная реал�ьность
Сезон 1 Серия 5
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 6
- 0+9 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 7
- 0+8 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 8
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 9
- 0+5 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 10
- 0+1 мин
VR Виртуальная реальность
Сезон 1 Серия 11
Сюжет
За настоящим бумом VR стоит не просто интерес человечества ко всему новому и необычному. У этой технологии есть вполне конкретные преимущества перед стандартными методами продвижения товаров, презентации, обучения сотрудников и так далее. Чем именно так хорош VR — смотрите в видео с ментором.
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