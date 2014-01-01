Возвращение (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лиза Кудроу в псевдодокументальной трагикомедии об актрисе, пытающейся возродить свою карьеру, которая никогда не была особенно впечатляющей. У Валери Чериш была одна по-настоящему успешная роль — в ситкоме, выходившем в 90-х. Спустя много лет она пытается вновь оказаться на телевидении сразу с двумя проектами — реалити-шоу и новым комедийным сериалом, которые будут перекликаться друг с другом. Теперь операторы следуют за ней повсюду, и Валери нужно играть на публику почти всегда. Это особенно сложно, когда концепция сериала, который должен был ознаменовать ее триумфальное возвращение, меняется: теперь Чериш предлагают довольствоваться вторым планом, тогда как в центре сюжета оказываются герои помоложе. Но Валери старается не падать духом, несмотря на жестокость шоу-бизнеса.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- ДРРежиссёр
Джон
Ригги
- ДКРежиссёр
Дж.
Кларк Мэтис
- Актриса
Лиза
Кудроу
- ЛБАктёр
Лэнс
Барбер
- РМАктёр
Роберт
Майкл Моррис
- ЛСАктриса
Лаура
Силверман
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- Актриса
Малин
Акерман
- РБАктёр
Роберт
Бэгнелл
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ДОАктёр
Джейсон
Олив
- ККАктриса
Кимберли
Кивон Уильямс
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- Сценарист
Лиза
Кудроу
- ДРСценарист
Джон
Ригги
- ЭХСценарист
Эми
Харрис
- ДБПродюсер
Дэн
Букатинский
- МППродюсер
Майкл
Патрик Кинг
- Продюсер
Лиза
Кудроу
- ЭХПродюсер
Эми
Харрис
- ТБХудожник
Том
Брокер
- ТДХудожница
Трейс
Джиджи Филд
- ДРМонтажёр
Дэвид
Роджерс
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- ДКОператор
Дж.
Кларк Мэтис
- РТОператор
Родни
Тейлор