Возвращение (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

Во втором сезоне бывшая звезда ситкомов Валери Чериш продолжает сниматься в собственном реалити-шоу, но сталкивается с проблемой высокого бюджета. Она предлагает операторам снимать проект бесплатно у нее дома, что вызывает недовольство ее мужа Марка. Понимая, что супруга желает заниматься карьерой, а не домом и семьей, он решает с ней развестись. Валери пытается восстановить отношения с мужем, однако съемки второго проекта мешают ей это сделать.



