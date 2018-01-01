Wink
Сериалы
Возвращение
2-й сезон

Возвращение (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

7.32014, The Comeback 8 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Долгожданное продолжение остроумной комедии с Лизой Кудроу в главной роли. Чтобы узнать судьбу стареющей теледивы, решившей вернуться в мир шоу-бизнеса, включайте сериал «Возвращение» — 2 сезон ждет вас на видеосервисе Wink.

Во втором сезоне бывшая звезда ситкомов Валери Чериш продолжает сниматься в собственном реалити-шоу, но сталкивается с проблемой высокого бюджета. Она предлагает операторам снимать проект бесплатно у нее дома, что вызывает недовольство ее мужа Марка. Понимая, что супруга желает заниматься карьерой, а не домом и семьей, он решает с ней развестись. Валери пытается восстановить отношения с мужем, однако съемки второго проекта мешают ей это сделать.

Чтобы узнать, как будут развиваться события дальше, не пропустите оригинальное комедийное шоу «Возвращение» (2005) — сериал смотреть онлайн можно в любое время в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возвращение»