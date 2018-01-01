Возвращение (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Телеведущая и полицейский расследуют убийство, к которому причастны представители корейской элиты, в захватывающем детективном сериале. Опытная юристка Чхве Джа-хе ведет на телевидении программу «Возвращение», в которой разбираются закрытые уголовные дела. Она считает, что покончивший с собой заключенный Ин Хо был невиновен в убийстве Ем Ми Чжон, совершенном несколько лет назад, и пытается доказать, что это следствие ошибки детектива Док Го-Ена. Однако вскоре противникам придется вести общее дело – Джа-Хе и Го-Ен возьмутся за расследование гибели девушки, которая недавно переехала в престижный район и была найдена мертвой на шоссе. Как с ее смертью связаны дети богатых наследников, расскажет дорама «Возвращение» (2018), которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.

