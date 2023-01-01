Возвращение (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 1
- 18+58 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 3
- 18+60 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 4
- 18+59 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 5
- 18+58 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 7
- 18+56 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 8
- 18+59 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 11
- 18+58 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 12
- 18+58 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 13
- 18+58 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 14
- 18+58 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 15
- 18+57 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 16
- 18+55 мин
Возвращение
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Телеведущая и полицейский расследуют убийство, к которому причастны представители корейской элиты, в захватывающем детективном сериале. Опытная юристка Чхве Джа-хе ведет на телевидении программу «Возвращение», в которой разбираются закрытые уголовные дела. Она считает, что покончивший с собой заключенный Ин Хо был невиновен в убийстве Ем Ми Чжон, совершенном несколько лет назад, и пытается доказать, что это следствие ошибки детектива Док Го-Ена. Однако вскоре противникам придется вести общее дело – Джа-Хе и Го-Ен возьмутся за расследование гибели девушки, которая недавно переехала в престижный район и была найдена мертвой на шоссе. Как с ее смертью связаны дети богатых наследников, расскажет дорама «Возвращение» (2018), которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.
Сериал Возвращение 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.