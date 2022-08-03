Возмездие (2017). Серия 3
Wink
Сериалы
Возмездие (2017)
1-й сезон
3-я серия

Возмездие (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.22017, Возмездие (2017). Серия 3
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Павел Хромов был успешным бизнесменом и владельцем собственного ресторана, но вскоре после того, как он женился на медсестре Марусе, тщательно выстроенный бизнес начал разрушаться. Павел решил обратиться за помощью к отцу, с которым давно не общался, но тот неожиданно умирает, оставив дорогой семейный дом и деньги младшему сыну Алексею, который отказывается помочь брату из-за старого конфликта, а затем соглашается — в обмен на Марусю, в которую был влюблен. Братья заключают сделку, сразу после которой Павла сбивает машина...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
1.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возмездие (2017)»