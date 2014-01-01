WinkСериалыВоскрешение1-й сезон7-я серия
Воскрешение (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2014, Resurrection 1
Фэнтези18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В центре сюжета находятся жители маленького городка, которые сталкиваются с возвращением из мeртвых своих близких людей…
Также доступная английская звуковая дорожка.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыФэнтези
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КМРежиссёр
Крис
Мисиано
- Режиссёр
Рон
Андервуд
- ОЭАктёр
Омар
Эппс
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- ДКАктриса
Девин
Келли
- МХАктёр
Марк
Хилдрет
- СААктриса
Самира
Армстронг
- ЛХАктёр
Лэндон
Хименес
- Актёр
Кертвуд
Смит
- КМАктриса
Кэтлин
Манро
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- НХСценарист
Натаниэл
Халперн
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- АЗПродюсер
Аарон
Зелман
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ММАктёр дубляжа
Матвей
Мельников
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куницкий
- ЛМАктриса дубляжа
Лидия
Мельникова
- АААктёр дубляжа
Александр
Ара�вушкин
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- КВХудожник
Кори
Вашингтон
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- КХХудожник
Кларк
Хантер
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- БНКомпозитор
Блейк
Нили