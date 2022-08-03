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Воскрешение

Воскрешение (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Resurrection 1 сезон
Фэнтези, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В центре сюжета находятся жители маленького городка, которые сталкиваются с возвращением из мeртвых своих близких людей…
Также доступная английская звуковая дорожка.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воскрешение»