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Воскрешение (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Resurrection 1
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета находятся жители маленького городка, которые сталкиваются с возвращением из мeртвых своих близких людей…
Также доступная английская звуковая дорожка.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воскрешение»