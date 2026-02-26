WinkСериалыВоскресение1-й сезонВоскресение. Часть 1
Воскресение (сериал, 1960) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1960, Воскресение. Часть 1
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- ЧСАктёр
Чеслав
Сушкевич
- НСАктёр
Николай
Свободин
- ПМАктёр
Павел
Массальский
- МШСценарист
Михаил
Швейцер
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- ВЦПродюсер
Виктор
Циргиладзе
- ДВХудожник
Давид
Виницкий
- ГГХудожница
Ганна
Ганевская
- АФХудожник
Абрам
Фрейдин
- ГСКомпозитор
Георгий
Свиридов