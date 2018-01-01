Wink
Сериалы
Воскресение
Актёры и съёмочная группа сериала «Воскресение»

Актёры и съёмочная группа сериала «Воскресение»

Режиссёры

Михаил Швейцер

Режиссёр

Актёры

Лев Золотухин

Актёр
Александр Хвыля

Актёр
Чеслав Сушкевич

Актёр
Николай Свободин

Актёр
Павел Массальский

Актёр

Сценаристы

Михаил Швейцер

Сценарист
Евгений Габрилович

Сценарист
Лев Толстой

Сценарист

Продюсеры

Виктор Циргиладзе

Продюсер

Художники

Давид Виницкий

Художник
Ганна Ганевская

Художница
Абрам Фрейдин

Художник

Композиторы

Георгий Свиридов

Композитор