Восхождение Ворона. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Восхождение Ворона
1-й сезон
9-я серия
8.62024, Rise of the Raven
Драма, Исторический18+
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Восхождение Ворона (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эпическая сага о Яноше Хуньяди, защищавшем Венгерское королевство от Османской империи. Сериал «Восхождение Ворона» — историческая драма в духе «Игры престолов», наполненная масштабными сражениями и придворными интригами.

XV век. Венгерское королевство становится преградой для имперских амбиций Османской империи в ее продвижении к Европе. Султан Мехмед II уже захватил Константинополь и готовится к решительным действиям, однако ему предстоит столкнуться с решительным сопротивлением. Храбрый венгерский солдат Януш Хуньяди с детства поклялся защищать свое королевство — с тех самых пор, как турки-османы убили его семью. Годы спустя, во время осады Голубацкой крепости на границе Сербии и Венгрии, Янушу удается спасти короля Сигизмунда, получить покровительство, а также расположение его неприступной дочери Елизаветы. С этого момента Хуньяди становится главным защитником Европы от захватчиков.

О том, как он стал героем Венгрии, расскажет «Восхождение Ворона» (2024). Смотреть онлайн его можно на видеосервисе Wink.

Страна
Венгрия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восхождение Ворона»