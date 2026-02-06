Восхождение Ворона (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Эпическая сага о Яноше Хуньяди, защищавшем Венгерское королевство от Османской империи. Сериал «Восхождение Ворона» — историческая драма в духе «Игры престолов», наполненная масштабными сражениями и придворными интригами.



XV век. Венгерское королевство становится преградой для имперских амбиций Османской империи в ее продвижении к Европе. Султан Мехмед II уже захватил Константинополь и готовится к решительным действиям, однако ему предстоит столкнуться с решительным сопротивлением. Храбрый венгерский солдат Януш Хуньяди с детства поклялся защищать свое королевство — с тех самых пор, как турки-османы убили его семью. Годы спустя, во время осады Голубацкой крепости на границе Сербии и Венгрии, Янушу удается спасти короля Сигизмунда, получить покровительство, а также расположение его неприступной дочери Елизаветы. С этого момента Хуньяди становится главным защитником Европы от захватчиков.



О том, как он стал героем Венгрии, расскажет «Восхождение Ворона» (2024).


