Восхождение Ворона (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+56 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 2
- 18+54 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 5
- 18+58 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 9
- 18+83 мин
Восхождение Ворона
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Эпическая сага о Яноше Хуньяди, защищавшем Венгерское королевство от Османской империи. Сериал «Восхождение Ворона» — историческая драма в духе «Игры престолов», наполненная масштабными сражениями и придворными интригами.
XV век. Венгерское королевство становится преградой для имперских амбиций Османской империи в ее продвижении к Европе. Султан Мехмед II уже захватил Константинополь и готовится к решительным действиям, однако ему предстоит столкнуться с решительным сопротивлением. Храбрый венгерский солдат Януш Хуньяди с детства поклялся защищать свое королевство — с тех самых пор, как турки-османы убили его семью. Годы спустя, во время осады Голубацкой крепости на границе Сербии и Венгрии, Янушу удается спасти короля Сигизмунда, получить покровительство, а также расположение его неприступной дочери Елизаветы. С этого момента Хуньяди становится главным защитником Европы от захватчиков.
О том, как он стал героем Венгрии, расскажет «Восхождение Ворона» (2024). Смотреть онлайн его можно на видеосервисе Wink.
СтранаВенгрия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- АСРежиссёр
Аттила
Сас
- Режиссёр
Роберт
Дорнхельм
- БЛРежиссёр
Балаш
Лендьела
- ОНРежиссёр
Орси
Надьпал
- ЛМАктёр
Ласло
Матраи
- ФТАктриса
Франциска
Тёрёчик
- СЧАктёр
Серкан
Чолак
- БШАктёр
Балаш
Шеми
- БМАктёр
Балаж
Медвецки
- БЛСценарист
Балаш
Лендьела
- БЛСценарист
Балаж
Ловаш
- ДМСценарист
Джордж
Михалка
- БМСценарист
Бан
Мор
- КХПродюсер
Кинга
Хазаи
- ООПродюсер
Оливер
Оспитц
- ТКПродюсер
Тибор
Кршко
- ЦХПродюсер
Цецилия
Хазаи
- ЭГКомпозитор
Эшер
Голдшмидт