Восхождение Ворона
Актёры и съёмочная группа сериала «Восхождение Ворона»

Режиссёры

Аттила Сас

Attila Szász
Режиссёр
Роберт Дорнхельм

Robert Dornhelm
Режиссёр
Балаш Лендьела

Balázs Lengyel
Режиссёр
Орси Надьпал

Orsi Nagypal
Режиссёр

Актёры

Ласло Матраи

László Mátray
АктёрMihó Szilágyi
Франциска Тёрёчик

Franciska Töröcsik
АктрисаMara Brankovic
Серкан Чолак

Serkan Çolak
АктёрHalil Pasha
Балаш Шеми

Balázs Csémy
АктёрJános Vitéz
Балаж Медвецки

Balázs Medveczky
АктёрMiklós Újlaki

Сценаристы

Балаш Лендьела

Balázs Lengyel
Сценарист
Балаж Ловаш

Balázs Lovas
Сценарист
Джордж Михалка

George Mihalka
Сценарист
Бан Мор

Bán Mór
Сценарист

Продюсеры

Кинга Хазаи

Kinga Hazai
Продюсер
Оливер Оспитц

Oliver Auspitz
Продюсер
Тибор Кршко

Tibor Krsko
Продюсер
Цецилия Хазаи

Cecilia Hazai
Продюсер

Композиторы

Эшер Голдшмидт

Asher Goldschmidt
Композитор