Ворон (сериал, 2019) сезон 1 серия 71 смотреть онлайн

Криминальный сериал из Турции о двух враждующих семьях, чьи дети испытывают друг к другу запретные чувства. Когда-то семьи Биглин и Джебеджи крепко дружили. Рифат Биглин и Юсуф Джебеджи работали в полиции и были напарниками, а юные Дила и Кузгун испытывали детскую невинную влюбленность. Однажды на очередной операции Рифата и Юсуфа пытаются подкупить наркоторговцы. Юсуф отказывается, но Рифату очень нужны деньги на лечение родственника, и он предает своего товарища. Это разрушает семью Джебеджи, а Кузгуну приходится расстаться с матерью. Но спустя 20 лет он возвращается с намерением внедриться в мафиозные круги и отомстить обидчикам. Наблюдать за его похождениями вы сможете, посмотрев турецкий сериал «Ворон» (2019) онлайн на русском языке в видеосервисе Wink.

