Ворон (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
Криминальный сериал из Турции о двух враждующих семьях, чьи дети испытывают друг к другу запретные чувства. Когда-то семьи Биглин и Джебеджи крепко дружили. Рифат Биглин и Юсуф Джебеджи работали в полиции и были напарниками, а юные Дила и Кузгун испытывали детскую невинную влюбленность. Однажды на очередной операции Рифата и Юсуфа пытаются подкупить наркоторговцы. Юсуф отказывается, но Рифату очень нужны деньги на лечение родственника, и он предает своего товарища. Это разрушает семью Джебеджи, а Кузгуну приходится расстаться с матерью. Но спустя 20 лет он возвращается с намерением внедриться в мафиозные круги и отомстить обидчикам. Наблюдать за его похождениями вы сможете, посмотрев турецкий сериал «Ворон» (2019) онлайн на русском языке в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- БИРежиссёр
Бахадыр
Индже
- АБРежиссёр
Али
Билгин
- БААктёр
Барыш
Ардуч
- ББАктриса
Бурджу
Бириджик
- ХААктриса
Хатидже
Аслан
- ДШАктёр
Джанер
Шахин
- АЭАктриса
Ахсен
Эролу
- АШАктёр
Айтек
Шаян
- ИЭАктриса
Ипек
Эрдем
- ДБАктриса
Дерья
Бешерлер
- АКАктриса
Альмина
Кахраман
- СБАктриса
Су
Бурджу Джошкун
- ОЙСценарист
Озлем
Йылмаз
- Продюсер
Керем
Чатай
- ПДПродюсер
Пелин
Дишташ Яшароглу
- ККПродюсер
Каан
Курбаноглу
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы