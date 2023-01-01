Ворон
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Ворон
9.22019, Kuzgun 1 сезон
Драмы, Боевики18+
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Сериал Ворон смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал «Ворон» — «Ромео и Джульетта» по-турецки: криминальная драма о тяжелом выборе между любовью и жаждой мести. В главных ролях Барыш Ардуч («Алп-Арслан: Великий Сельджук»), Бурджу Береджик («Великолепный век») и Левент Юльген.

Полицейские Рифат Биглин и Юсуф Джебеджи на протяжении многих лет остаются хорошими друзьями и напарниками, пока Рифата не подкупают наркоторговцы. Он предает своего товарища и устраивает ему смертельную ловушку. Сын Юсуфа Кузгун Джебеджи покидает мать и отправляется странствовать по миру, скрываясь от врагов отца. Спустя двадцать лет уже взрослый Кузгун возвращается в Стамбул с единственным желанием — отомстить виновникам смерти отца. Однако планы мужчины оказываются под угрозой после встречи с красавицей Дилой, дочерью предателя Рифата.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ворон»

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