Сериал Ворон смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 10
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 11
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 13
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 14
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 16
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 17
- 18+46 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 18
- 18+46 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 19
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 20
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 21
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 22
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 23
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 25
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 26
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 27
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 28
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 29
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 30
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 31
- 18+46 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 32
- 18+46 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 33
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 34
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 35
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 36
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 37
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 38
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 39
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 40
- 18+46 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 41
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 42
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 43
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 44
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 45
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 46
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 47
- 18+41 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 48
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 49
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 50
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 51
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 52
- 18+41 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 53
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 54
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 55
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 56
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 57
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 58
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 59
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 60
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 61
- 18+41 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 62
- 18+44 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 63
- 18+41 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 64
- 18+41 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 65
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 66
- 18+43 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 67
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 68
- 18+42 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 69
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 70
- 18+45 мин
Ворон
Сезон 1 Серия 71
Сюжет
Сериал «Ворон» — «Ромео �и Джульетта» по-турецки: криминальная драма о тяжелом выборе между любовью и жаждой мести. В главных ролях Барыш Ардуч («Алп-Арслан: Великий Сельджук»), Бурджу Береджик («Великолепный век») и Левент Юльген.
Полицейские Рифат Биглин и Юсуф Джебеджи на протяжении многих лет остаются хорошими друзьями и напарниками, пока Рифата не подкупают наркоторговцы. Он предает своего товарища и устраивает ему смертельную ловушку. Сын Юсуфа Кузгун Джебеджи покидает мать и отправляется странствовать по миру, скрываясь от врагов отца. Спустя двадцать лет уже взрослый Кузгун возвращается в Стамбул с единственным желанием — отомстить виновникам смерти отца. Однако планы мужчины оказываются под угрозой после встречи с красавицей Дилой, дочерью предателя Рифата.
Сможет ли Кузгун отомстить отцу своей возлюбленной, узнаете в турецкой драме «Ворон» — сериал, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- БИРежиссёр
Бахадыр
Индже
- АБРежиссёр
Али
Билгин
- БААктёр
Барыш
Ардуч
- ББАктриса
Бурджу
Бириджик
- ХААктриса
Хатидже
Аслан
- ДШАктёр
Джанер
Шахин
- АЭАктриса
Ахсен
Эролу
- АШАктёр
Айтек
Шаян
- ИЭАктриса
Ипек
Эрдем
- ДБАктриса
Дерья
Бешерлер
- АКАктриса
Альмина
Кахраман
- СБАктриса
Су
Бурджу Джошкун
- ОЙСценарист
Озлем
Йылмаз
- Продюсер
Керем
Чатай
- ПДПродюсер
Пелин
Дишташ Яшароглу
- ККПродюсер
Каан
Курбаноглу
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы