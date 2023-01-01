Сериал Ворон смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Ворон» — «Ромео �и Джульетта» по-турецки: криминальная драма о тяжелом выборе между любовью и жаждой мести. В главных ролях Барыш Ардуч («Алп-Арслан: Великий Сельджук»), Бурджу Береджик («Великолепный век») и Левент Юльген.



Полицейские Рифат Биглин и Юсуф Джебеджи на протяжении многих лет остаются хорошими друзьями и напарниками, пока Рифата не подкупают наркоторговцы. Он предает своего товарища и устраивает ему смертельную ловушку. Сын Юсуфа Кузгун Джебеджи покидает мать и отправляется странствовать по миру, скрываясь от врагов отца. Спустя двадцать лет уже взрослый Кузгун возвращается в Стамбул с единственным желанием — отомстить виновникам смерти отца. Однако планы мужчины оказываются под угрозой после встречи с красавицей Дилой, дочерью предателя Рифата.



Сможет ли Кузгун отомстить отцу своей возлюбленной, узнаете в турецкой драме «Ворон» — сериал, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Ворон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.