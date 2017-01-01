Волшебники. Сезон 2. Серия 5
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5-я серия

Волшебники (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.72017, The Magicians
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодые люди, слегка за двадцать, изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но еще и очень опасен.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фэнтези, Зарубежные

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебники»

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