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Волшебники
2-й сезон

Волшебники (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

8.72017, The Magicians 13 серий
Фэнтези, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Молодые люди, слегка за двадцать, изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но еще и очень опасен.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебники»