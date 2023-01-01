Волшебники
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Волшебники

Волшебники (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.72015, The Magicians 4 сезона
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодые люди, слегка за двадцать, изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но еще и очень опасен.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебники»

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