Действие сериала происходит в 70-х годах прошлого века. Музыкальный ансамбль сотрудников МВД под прикрытием расследует дело о незаконном вывозе исторических ценностей из страны. Главный подозреваемый – популярный певец Аркадий Золоторевский, который, по версии следствия, руководит преступной схемой.

