Вокально–криминальный ансамбль (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Вокально–криминальный ансамбль 1 сезон
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 12
- 18+49 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 15
- 18+46 мин
Вокально–криминальный ансамбль
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Действие сериала происходит в 70-х годах прошлого века. Музыкальный ансамбль сотрудников МВД под прикрытием расследует дело о незаконном вывозе исторических ценностей из страны. Главный подозреваемый – популярный певец Аркадий Золоторевский, который, по версии следствия, руководит преступной схемой.
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