Вокально–криминальный ансамбль
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Вокально–криминальный ансамбль

Вокально–криминальный ансамбль (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Вокально–криминальный ансамбль 1 сезон
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие сериала происходит в 70-х годах прошлого века. Музыкальный ансамбль сотрудников МВД под прикрытием расследует дело о незаконном вывозе исторических ценностей из страны. Главный подозреваемый – популярный певец Аркадий Золоторевский, который, по версии следствия, руководит преступной схемой.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск