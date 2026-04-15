Влюбиться в своего опекуна. Сезон 1. Серия 35
Wink
Сериалы
Влюбиться в своего опекуна
1-й сезон
35-я серия
6.32025, Fated to My Forbidden Guardian
Драма, Мелодрама18+

Влюбиться в своего опекуна (сериал, 2025) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После гибели родителей в автокатастрофе Лиэнн находит приют в доме Далласа, давнего друга семьи. Годы опеки превратились для неё в глубокую любовь, но Даллас отвергает её чувства, пытаясь уберечь от ужасной правды: смерть её родителей может быть связана с его семьёй.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

7.5 IMDb