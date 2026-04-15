После гибели родителей в автокатастрофе Лиэнн находит приют в доме Далласа, давнего друга семьи. Годы опеки превратились для неё в глубокую любовь, но Даллас отвергает её чувства, пытаясь уберечь от ужасной правды: смерть её родителей может быть связана с его семьёй.

