Влечение. Сезон 1. Серия 2
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Влечение (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32019, Instinto
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Марко Маура — менеджер успешной технологической компании, выпускающей дорогие спорткары. Марко богат, харизматичен и привлекателен. Но на деле совершенно одинок. Его отдушина — закрытый секс-клуб, в который он ходит, чтобы реализовать свои потаeнные желания.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Влечение»