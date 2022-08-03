Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила. Сезон 1. Серия 3
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
1-й сезон
3-я серия
8.72022, Power Book IV: Force
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Томми отправится в Чикаго после потери лучшего друга Призрака и любви всей своей жизни ЛаКиши. Там парень окажется в эпицентре противостояния между крупнейшими бандами города.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

