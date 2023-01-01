8.82022, Power Book IV: Force 1 сезон
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Сезон 1 Серия 5
Сюжет
Томми отправится в Чикаго после потери лучшего друга Призрака и любви всей своей жизни ЛаКиши. Там парень окажется в эпицентре противостояния между крупнейшими бандами города. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РХРежиссёр
Роб
Харди
- ДСАктёр
Джозеф
Сикора
- Актёр
Энтони
Флеминг
- ШХАктёр
Шэйн
Харпер
- ИКАктёр
Исаак
Кис
- КЛАктёр
Кристофер
Лофтон
- ЛСАктриса
�Лили
Симмонс
- Актёр
Томми
Флэнаган
- ГВАктёр
Гай
Ван Сверинген
- БКАктёр
Брайан
Кис
- ККСценарист
Кортни
Кемп
- РМСценарист
Роберт
Мунич
- АКПродюсер
Аарон
Карю
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- ДУОператор
Джо
Уильямс
- ЭДОператор
Эдвард
Дж. Пай
- Композитор
Марк
Бэтсон