Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Wink
Сериалы
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
8.82022, Power Book IV: Force 1 сезон
Драмы, Криминал18+
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Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Томми отправится в Чикаго после потери лучшего друга Призрака и любви всей своей жизни ЛаКиши. Там парень окажется в эпицентре противостояния между крупнейшими бандами города. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила»

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