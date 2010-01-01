Вкусы мира (сериал, 2010) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Национальные блюда и традиции могут многое рассказать о местных жителях, их образе жизни. Например, знаете ли вы, почему в японской кухне так часто используется вассаби и соевый соус? Почему в Тайланде во все блюда добавляют острые специи? Почему в Азии пью пьют зеленый чай? Множество «почему?» задают путешественники. И ответы на них всегда тесно сплетены с климатом, культурой, народными обычаями и старинными легендами. Ведущие программы и известные люди берутся не просто рассказать о кулинарных традициях народов мира, но и научить готовить местные деликатесы.



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