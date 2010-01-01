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Вкусы мира (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2010, Вкусы мира. Сезон 1. Серия 3
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Сезоны и серии
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Вкусы мир�а
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Вкусы мира
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Национальные блюда и традиции могут многое рассказать о местных жителях, их образе жизни. Например, знаете ли вы, почему в японской кухне так часто используется вассаби и соевый соус? Почему в Тайланде во все блюда добавляют острые специи? Почему в Азии пью пьют зеленый чай? Множество «почему?» задают путешественники. И ответы на них всегда тесно сплетены с климатом, культурой, народными обычаями и старинными легендами. Ведущие программы и известные люди берутся не просто рассказать о кулинарных традициях народов мира, но и научить готовить местные деликатесы.
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