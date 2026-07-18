WinkСериалыВходит мороженое1-й сезон5-я серия
2012, Входит мороженое. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы, Комедия16+
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Входит мороженое (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Короткометражный мультсериал, действие которого разворачивается вокруг двух персонажей: Малиарти (черничное мороженое) и Анатолия (клубничное мороженое). Малиарти мнит себя учёным и изобретателем и постоянно ставит безумные эксперименты и делает идиотские открытия. Анатолий же, обладая более заурядной натурой и всегда оказываясь в эпицентре событий, всячески мешает ему, с удовольствием проявляя характерный ему сарказм.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы
Время2 мин / 00:02
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