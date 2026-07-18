Короткометражный мультсериал, действие которого разворачивается вокруг двух персонажей: Малиарти (черничное мороженое) и Анатолия (клубничное мороженое). Малиарти мнит себя учёным и изобретателем и постоянно ставит безумные эксперименты и делает идиотские открытия. Анатолий же, обладая более заурядной натурой и всегда оказываясь в эпицентре событий, всячески мешает ему, с удовольствием проявляя характерный ему сарказм.

