WinkСериалыВходит мороженое1-й сезон
Входит мороженое (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Входит мороженое. Сезон 1 16 серий
Мультсериалы, Комедия16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Короткометражный мультсериал, действие которого разворачивается вокруг двух персонажей: Малиарти (черничное мороженое) и Анатолия (клубничное мороженое). Малиарти мнит себя учёным и изобретателем и постоянно ставит безумные эксперименты и делает идиотские открытия. Анатолий же, обладая более заурядной натурой и всегда оказываясь в эпицентре событий, всячески мешает ему, с удовольствием проявляя характерный ему сарказм.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы
Рейтинг
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