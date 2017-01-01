Виктория. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Виктория
2-й сезон
4-я серия
9.12017, Victoria
Драма, Исторический18+
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Виктория (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Знаменитая королева Великобритании, давшая имя целой эпохе, пытается сохранить самообладание и репутацию при дворе. Смотреть сериал «Виктория» будет интересно любителям масштабных исторических драм и поклонникам актрисы Дженны Коулман.

Королеве Виктории едва исполнилось 18 лет, когда он взошла на престол Британской империи. В этом юном возрасте ей пришлось познать тяготы управления самым могущественным государством в мире и выбираться из тени собственной матери. С первых дней ее сопровождают скандалы, волнения среди подданных и борьба за собственную независимость как политической фигуры. Ее отношения с придворными, брак с принцем Альбертом и дипломатические решения приведут страну к расцвету. Но сделает ли это счастливой саму королеву?

Присоединяйтесь к ее увлекательному пути — смотрите сериал «Виктория» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Виктория»