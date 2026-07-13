Аниме-сериал «Виктория со множеством козырей» — история, в которой главной героине постоянно приходится кого-то изображать. Хлоя — шпионка высшего класса, которая владеет всеми видами боевых искусств и мастерством перевоплощения. Но предательство начальника вынуждает ее полностью изменить жизнь и уйти на покой. Под новым именем Виктория она получает шанс жить нормальной жизнью вдали от опасностей своей профессии. А еще она становится матерью, взяв под опеку брошенную девочку Нонну. Ее навыки супершпионки оказываются полезными даже в самых простых делах, но покой ей только снится. Бывшие враги ведут охоту на нее, да и новые недоброжелатели тоже как-то быстро активизировались. Выйдет ли Виктория победительницей из этой ситуации?

