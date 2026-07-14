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Виктория с множеством козырей
Актёры и съёмочная группа сериала «Виктория с множеством козырей»

Актёры и съёмочная группа сериала «Виктория с множеством козырей»

Режиссёры

Нобукагэ Кимура

Нобукагэ Кимура

Nobukage Kimura
Режиссёр

Актёры

Кэндзи Нодзима

Кэндзи Нодзима

Kenji Nojima
Актёр
Тика Андзаи

Тика Андзаи

Chika Anzai
Актриса
Сион Вакаяма

Сион Вакаяма

Shion Wakayama
Актриса
Ёхэй Адзаками

Ёхэй Адзаками

Yohei Azakami
Актёр

Сценаристы

Нанна Фудзими

Нанна Фудзими

Nanna Fujimi
Сценарист
Наохиро Фукусима

Наохиро Фукусима

Naohiro Fukushima
Сценарист