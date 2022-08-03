Видео для детей про игры с машинками и в конструктор. Клоун Гоша строит Мост из конструктора машинам
Видео для детей про игры с машинками и в конструктор. Клоун Гоша строит Мост из конструктора машинам

Клоун Гоша (сериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

6.72021, Видео для детей про игры с машинками и в конструктор. Клоун Гоша строит Мост из конструктора машинам
Развивающий канал для детей Клоун Гоша - это смешные видео с Клоунами и игрушками, увлекательные и познавательные видео с машинками, конструкторами Лего (LEGO), Бауэр (Bauer) и др. Сборка конструктора - это не только развитие мелкой моторики, но и развитие воображения у ребенка! У нас вы найдете видео как со сборкой конструктора, так и с веселыми сюжетами для игр и веселого времяпровождения вашего ребенка.

