Клоун Гоша (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Развивающий канал для детей Клоун Гоша - это смешные видео с Клоунами и игрушками, увлекательные и познавательные видео с машинками, конструкторами Лего (LEGO), Бауэр (Bauer) и др. Сборка конструктора - это не только развитие мелкой моторики, но и развитие воображения у ребенка! У нас вы найдете видео как со сборкой конструктора, так и с веселыми сюжетами для игр и веселого времяпровождения вашего ребенка.

