WinkДетямКлоун Гоша1-й сезонСелим устроил гонки паровозиков! Конструктор Лего
Клоун Гоша (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
6.72021, Селим устроил гонки паровозиков! Конструктор Лего
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Развивающий канал для детей Клоун Гоша - это смешные видео с Клоунами и игрушками, увлекательные и познавательные видео с машинками, конструкторами Лего (LEGO), Бауэр (Bauer) и др. Сборка конструктора - это не только развитие мелкой моторики, но и развитие воображения у ребенка! У нас вы найдете видео как со сборкой конструктора, так и с веселыми сюжетами для игр и веселого времяпровождения вашего ребенка.