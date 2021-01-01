WinkСериалыНосики Курносики1-й сезонВидео для Детей ДАНИК Рисует СВЕТОМ - Супер набор для детского творчества. РИСОВАЛКИ для детей
Носики Курносики (сериал, 2021) сезон 1 серия 161 смотреть онлайн
7.52021, Видео для Детей ДАНИК Рисует СВЕТОМ - Супер набор для детского творчества. РИСОВАЛКИ для детей
Блог, Игры18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Носики Курносики - это детский развивающий игровой канал, где оживают игрушки, как в самых заветных детских мечтах :) Здесь детки смогут посмотреть много веселых познавательных видео, с участием разных игрушек-героев из любимых детских мультфильмов, так же будет изучение алфавита, цветов, геом�етрических фигур, цифр и т.д. Видео на канале Носики Курносики будут хорошей помощью в развитии у детей таких качеств как доброта, дружелюбие, послушание родителям, ответственность, трудолюбие и т.д.
Сериал Видео для Детей ДАНИК Рисует СВЕТОМ - Супер набор для детского творчества 1 сезон 161 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.