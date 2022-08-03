Носики Курносики (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Носики Курносики - это детский развивающий игровой канал, где оживают игрушки, как в самых заветных детских мечтах :) Здесь детки смогут посмотреть много веселых познавательных видео, с участием разных игрушек-героев из любимых детских мультфильмов, так же будет изучение алфавита, цветов, геометрических фигур, цифр и т.д. Видео на канале Носики Курносики будут хорошей помощью в развитии у детей таких качеств как доброта, дружелюбие, послушание родителям, ответственность, трудолюбие и т.д.

