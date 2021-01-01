WinkСериалыНосики Курносики1-й сезонМой Котик и его забавные приключения - Интерактивный развивающий мультик для детей про Котёнка
Носики Курносики (сериал, 2021) сезон 1 серия 143 смотреть онлайн
7.52021, Мой Котик и его забавные приключения - Интерактивный развивающий мультик для детей про Котёнка
Блог, Игры18+
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О сериале
Носики Курносики - это детский развивающий игровой канал, где оживают игрушки, как в самых заветных детских мечтах :) Здесь детки смогут посмотреть много веселых познавательных видео, с участием разных игрушек-героев из любимых детских мультфильмов, так же будет изучение алфавита, цветов, геом�етрических фигур, цифр и т.д. Видео на канале Носики Курносики будут хорошей помощью в развитии у детей таких качеств как доброта, дружелюбие, послушание родителям, ответственность, трудолюбие и т.д.
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