Веселый конструктор (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Развивающий мультфильм-конструктор для малышей. Детки знакомятся с понятиями «часть», «целое». Наблюдая, как собирается автопогрузчик или экскаватор малыши учатся собирать сами и придумывать новые игры с конструктором. С помощью мультика-конструктора развивается логическое мышление и воображение.



Сериал Веселый конструктор 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.