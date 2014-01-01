Веселый конструктор (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
7.82014, Веселый конструктор. Серия 5
Мультсериалы0+
О сериале
Развивающий мультфильм-конструктор для малышей. Детки знакомятся с понятиями «часть», «целое». Наблюдая, как собирается автопогрузчик или экскаватор малыши учатся собирать сами и придумывать новые игры с конструктором. С помощью мультика-конструктора развивается логическое мышление и воображение.
