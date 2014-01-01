Веселый конструктор. Серия 13
Wink
Детям
Веселый конструктор
1-й сезон
13-я серия

Веселый конструктор (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

7.62014, Веселый конструктор. Серия 13
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Развивающий мультфильм-конструктор для малышей. Детки знакомятся с понятиями «часть», «целое». Наблюдая, как собирается автопогрузчик или экскаватор малыши учатся собирать сами и придумывать новые игры с конструктором. С помощью мультика-конструктора развивается логическое мышление и воображение.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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